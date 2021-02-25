Беглов заявил, что свыше 42% вакцинировавшихся в Петербурге являются пенсионерами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Люди старшего поколения составили более 42% в числе жителей Санкт-Петербурга, прошедших вакцинацию от коронавируса. Как сообщила в четверг пресс-служба городской администрации, об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с активом ветеранских организаций города.

"Ветераны и люди старшего поколения - самые активные участники вакцинации. Они составляют более 42% всех привившихся. Вы подаете петербуржцам отличный пример дисциплинированности и понимания важности прививочной кампании", - привела пресс-служба слова Беглова на встрече с ветеранами.

По данным межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19), за весь период в городе вакцинировано около 220 тыс. человек, из них более 70 тыс. закончили цикл вакцинации. В городе работают 128 прививочных пунктов.

В Санкт-Петербурге выявили 364 340 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 293 504 человека, умерли 10 960. За последние сутки в городе выявили 911 случаев заражения.