Прощание с актером Дмитрием Писаренко состоится в Москве 27 февраля

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Прощание с актером Дмитрием Писаренко, который умер на 62-м году жизни, состоится 27 февраля, его похоронят на кладбище "Ракитки". Об этом ТАСС сообщил его пасынок Антон Бережной.

О смерти актера Дмитрия Писаренко стало известно 24 февраля. "Прощание с Дмитрием Валентиновичем состоится в субботу, 27 февраля. Похороны на кладбище "Ракитки", - сообщил Бережной.

По словам собеседника агентства, смерть артиста стала неожиданностью, поскольку он не страдал от хронических заболеваний и регулярно проходил обследования. "Скорее всего, случился удар", - пояснил он.

Бережной вспомнил о Дмитрии Писаренко как о добром и открытом человеке, чье творчество давало людям надежду. "Последнее время у Димы пошла вторая волна популярности, особенно среди молодого поколения, его это немного смущало. Я предлагал сделать сайт, посвященный его творчеству. Он, помимо Малого театра, долгие годы работал на радио. Нашлись две коробки его записей. Я думаю, правильным для его памяти будет все это оцифровать, чтобы люди могли получать доступ к его творчеству, чтобы его дело жило. Это прекрасные радиопостановки, добрые сказки", - поделился он.

Писаренко снялся в более чем 20 фильмах, в том числе "Царь Иван Грозный", "Лермонтов" и "Ревизор". Он активно снимался в 1980-х и начале 1990-х годов, но позднее практически не участвовал в съемках. Актер долгое время служил в Малом театре, затем работал в Московском Новом драматическом театре и в "Школе современной пьесы".