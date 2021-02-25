Власти Британии понизили уровень угрозы от коронавируса в стране

ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Великобритании понизили уровень угрозы, исходящей от нового коронавируса, с максимального (пятого) до четвертого. О таком решении объявили в четверг главные санитарные врачи Англии, Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии.

"По всей стране система здравоохранения по-прежнему испытывает существенную нагрузку, и число пациентов в больницах остается высоким, однако благодаря всеобщим усилиям мы наблюдаем последовательное снижение всех ключевых показателей, и угрозы того, что Национальная системы здравоохранения и другие медицинские службы окажутся перегружены в течение трех недель, больше нет", - говорится в их совместном заявлении, распространенном британским правительством.

Как подчеркивается в документе, число новых случаев заражения и госпитализации, а также смертей "по-прежнему остается очень высоким", хотя и снижается уже больше месяца. В тексте также отмечается необходимость вакцинировать как можно больше жителей страны и обеспечивать соблюдение рекомендаций властей по мере постепенной отмены ограничительных мер.

О введении наивысшего уровня угрозы, связанной с распространением COVID-19 в Великобритании, объявил 4 января премьер-министр страны Борис Джонсон, вводя общенациональный карантин, ставший для страны уже третьим по счету. Пятый уровень означает, что "число случаев заболевания растет очень быстро или по экспоненте", и "существует риск того, что система здравоохранения не справится с нагрузкой". Четвертый уровень указывает на сохраняющуюся высокую скорость распространения инфекции.

В понедельник Джонсон объявил, что правительство приступит к поэтапному ослаблению ограничительных мер 8 марта. Первыми начнут работать школы, а уже с 12 апреля в случае, если ситуация продолжит улучшаться, откроются магазины, не торгующие предметами первой необходимости, парикмахерские и салоны красоты, а также спортзалы. Пабы, бары и рестораны смогут полноценно возобновить работу не ранее 17 мая, а с 21 июня может быть снято большинство остающихся ограничений. К этому моменту получить вакцину должно будет большинство жителей страны, тогда как сейчас первая доза препарата введена 28% населения.