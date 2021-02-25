МВД сообщило о росте числа преступлений, совершенных мигрантами в январе 2021 года

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Количество преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства в России в январе 2021 года, увеличилось на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в статистических материалах МВД о состоянии преступности за январь текущего года.

"Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 3,3 тыс. преступлений, что на 6,1% больше, чем за январь 2020 года, в том числе гражданами государств-участников СНГ - 2,6 тыс. преступлений, что на 6,8% меньше аналогичного периода прошлого года, их удельный вес составил 79,8%", - говорится в материалах.

Вместе с тем на 18,4% увеличилось количество преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. Всего в январе текущего года их совершено 1,4 тыс.