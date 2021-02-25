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Суд в Ницце частично удовлетворил требование России о возвращении церковных земель

Речь идет о трех земельных участках вокруг православного Свято-Николаевского собора в центре города
Свято-Николаевский собор в Ницце REUTERS/Eric Gaillard
Описание
Свято-Николаевский собор в Ницце
© REUTERS/Eric Gaillard

ПАРИЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Суд Ниццы признал за Россией право собственности на три земельных участка вокруг православного Свято-Николаевского собора в центре города. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС помощник по юридическим вопросам посла России во Франции Екатерина Копылова.

"Судья постановила присудить Российской Федерации три участка вокруг собора", - сообщила она. В то же время, судьи сохранили право собственности за культовой ассоциацией Ниццы ACOR на русскую церковь на улице Лоншан и православное кладбище Кокад на западе города "по праву приобретательной давности". Российская сторона, по словам дипломата, рассмотрит возможность обжалования данного решения. Не исключила она подачу апелляции и местной ассоциацией, поскольку "предположительно, она также не удовлетворена исходом процесса".

"Принадлежность самого Свято-Николаевского собора была окончательно определена французскими судами еще в 2013 году и в рамках текущего процесса под вопрос не ставилась. [Вновь присужденные РФ] три участка прилегают к нему вплотную, в прошлом они также являлись собственностью Святейшего правительствующего Синода Российской Империи. Два из них составляли ранее единое целое с соборным участком, третий был выменян", - пояснила она.

Переход в собственность России на первом этапе только участка, на котором расположено здание Собора, был обусловлен тем, что лишь он был предметом договора аренды 1909 г. между российским императором и Петербургской епархиальной администрацией, управлявшей заграничными приходами РПЦ, отметила Копылова.

Возвращение исторического наследия

Судебное разбирательство вокруг православного храма началось в 2006 году: посольство РФ во Франции обратилось с просьбой провести инвентаризацию Свято-Никольского собора, однако представители управлявшей храмом православной ассоциации Ниццы воспротивились этому. Более того они попытались через суд оспорить права России на храмовый комплекс. Изначальные попытки российских дипломатов урегулировать разногласия полюбовно с учетом интересов местных прихожан встретили явное нежелание со стороны настоятеля - француза Жана Гейта (отец Иоанн). Это, а также некоторые аспекты деятельности православной ассоциации города, как взимание платы за вход в храм с верующих, вынудили власти РФ подать иск в судебные инстанции во Франции.

В 2010 году суд Ниццы принял решение о передаче храма в собственность России, в 2013 году была отклонена последняя апелляция местной ассоциации по данному делу. В 2014 г. французский нотариус заверил три акта, объявлявших РФ собственником этих участков, а также русской церкви Святых Николая и Александры на улице Лоншан - одной из старейших православных церквей на Лазурном берегу - и православного кладбища Кокад на западе города. Действительность этих актов попыталась оспорить в суде ассоциация ACOR, завладевшая ими после Октябрьской Революции.

О Свято-Николаевском соборе

Пятиглавый Свято-Николаевский собор, расположенный на бульваре Цесаревича, был сооружен в память старшего сына Александра II великого князя Николая Александровича, скончавшегося в Ницце после тяжелой болезни в апреле 1865 года. Здание возведено на месте бывшей виллы Бермон, где прошли последние дни 21-летнего русского престолонаследника. Сооружение храма велось в течение девяти лет - с 1903 по 1912 годы. Последний российский император Николай II, который по просьбе русской общины Ниццы взял строительство под свое покровительство, пожертвовал на его нужды личные средства.

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