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Станцевавший полуголым на Мамаевом кургане студент отчислен из волгоградского вуза

Директор Волгоградского института управления Андрей Осипов подчеркнул, что "оправданий такому поведению нет и быть не может"

ВОЛГОГРАД, 25 февраля. /ТАСС/. Руководство Волгоградского института управления приняло решение отчислить из вуза студента-четверокурсника, станцевавшего раздетым по пояс на Мамаевом кургане и выложившим это видео в социальную сеть. Об этом сообщается на сайте института.

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"Сегодня руководством Волгоградского института управления принято решение об отчислении студента четвертого курса Кирилла Ежова. Причиной послужило поведение студента на территории мемориального комплекса Мамаев Курган, которое недопустимо и чудовищно", - говорится в сообщении.

Директор Волгоградского института управления Андрей Осипов отметил, что здесь позиция принципиальная и однозначная - "оправданий такому поведению нет и быть не может". Продолжение обучения такого студента в стенах Волгоградского института управления неприемлемо", - приводятся слова Осипова.

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