Станцевавший полуголым на Мамаевом кургане студент отчислен из волгоградского вуза

ВОЛГОГРАД, 25 февраля. /ТАСС/. Руководство Волгоградского института управления приняло решение отчислить из вуза студента-четверокурсника, станцевавшего раздетым по пояс на Мамаевом кургане и выложившим это видео в социальную сеть. Об этом сообщается на сайте института.

"Сегодня руководством Волгоградского института управления принято решение об отчислении студента четвертого курса Кирилла Ежова. Причиной послужило поведение студента на территории мемориального комплекса Мамаев Курган, которое недопустимо и чудовищно", - говорится в сообщении.

Директор Волгоградского института управления Андрей Осипов отметил, что здесь позиция принципиальная и однозначная - "оправданий такому поведению нет и быть не может". Продолжение обучения такого студента в стенах Волгоградского института управления неприемлемо", - приводятся слова Осипова.