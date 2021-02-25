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В ОНК подтвердили, что Навального этапировали в колонию

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева отметила, что не знает, в какую колонию увезли Алексея Навального

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Алексея Навального этапировали из столичного СИЗО-1 в исправительную колонию общего режима для отбытия наказания. Об этом сообщила ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

"Его увезли из СИЗО в колонию, в какую - не знаю", - сказала она.

Ранее защита Навального сообщила, что его этапировали из СИЗО. Как сообщила ТАСС адвокат Ольга Михайлова, в СИЗО отказались говорить, в каком направлении убыл Навальный.

Как сообщали ранее в ОНК, Навальный будет этапирован в колонию Центрального федерального округа.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Навальному 3,5 года условного срока по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, оно вступило в силу.

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