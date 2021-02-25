Премьер Франции заявил, что ситуация с COVID-19 ухудшилась почти на всей территории страны

ПАРИЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Франции констатируют ухудшение ситуации с коронавирусом почти на всей территории страны и готовятся ввести более жесткие ограничения в 20 департаментах. Об этом заявил в четверг премьер-министр Франции Жан Кастекс, выступая на еженедельной пресс-конференции.

"Эпидемиологическая ситуация по всей стране заметно ухудшилась в последние дни. Сейчас показатели вернулись к уровням, наблюдавшимся в ноябре", - отметил он, напомнив, что в среду было зафиксировано более 30 тыс. новых случаев заболевания. При этом ежедневно по стране уже несколько недель этот показатель стабильно колебался в районе 20 тыс.

Глава правительства сообщил, что особую обеспокоенность ситуация вызывает в 20 департаментах страны, в том числе в Приморских Альпах, где уже был введен режим самоизоляции по выходным, а также в Париже и нескольких департаментах на севере страны. "Они будут взяты под усиленный контроль. Если ситуация продолжит ухудшаться, то мы примем более жесткие меры начиная с 6 марта", - предупредил он.