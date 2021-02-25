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Пандемия COVID-19

В мире от последствий коронавируса умерли 2,5 млн человек

Больше всего умерших в США, 506 232 человека

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Более 2,5 млн человек по всему миру умерли от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса.

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Как сообщается на сайте университета, число умерших с начала пандемии составляет 2 500 770 человек. Больше всего скончавшихся - в США, 506 232 человека. На втором месте - Бразилия (249 547), на третьем - Мексика (182 815).

Порог в 500 тыс. погибших был преодолен в США был преодолен в понедельник. Президент Джо Байден в тот же день почтил их память на церемонии в Белом доме. Он распорядился на пять дней приспустить флаги по всей стране в знак скорби об умерших в результате пандемии.

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