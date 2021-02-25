Внебюджетные средства привлекли на подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода

ТАСС, 25 февраля. Власти Нижегородской области привлекли 3 млрд рублей внебюджетных инвестиций на подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода, празднование которого пройдет в 2021 году. Об этом сообщил в программе "Специальный гость" на телеканале RTVI губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Этот процесс еще не закончился. Сейчас 3 млрд, можно сказать, - это та цифра, которая вне бюджета, не из федерального и не из регионального бюджетов, была выделена на конкретные проекты", - отметил Никитин. Он добавил, что внебюджетные инвестиции привлечены на благоустройство, восстановление объектов культурного наследия, храмовых объектов.

В числе важнейших мероприятий по подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода глава региона назвал реконструкцию Нижегородского кремля, открытие выставочной галереи и концертного зала в пакгаузах в районе Стрелки. "Мы делаем набережную Гребного канала, полностью реконструируем Нижневолжскую набережную, которая была когда-то за забором. <…> Очень важный символичный проект - это освобождение от органов исполнительной власти одного из корпусов Нижегородского кремля. Полностью преобразятся набережная Федоровского и Александровский сад", - добавил Никитин.

По его словам, власти также рассматривают возможность проведения праздничных мероприятий, посвященные юбилею города, в акватории Волги и Оки. "Существуют несколько концепций основного гала-мероприятия: это [проведение его на] стадионе, но у нас есть еще замечательный объект - это акватория Волги и Оки, тоже абсолютно неповторимое, уникальное природное явление. Если, например, использовать его, то даже гораздо большее количество нижегородцев и гостей смогли бы поучаствовать", - сказал губернатор.

Подготовка к 800-летию города

Общий бюджет подготовки города к празднованию юбилея составляет более 20 млрд рублей. К 800-летию отреставрируют 100 объектов культурного наследия, благоустроят 14 знаковых исторических территорий, создадут около 80 общественных пространств в разных районах города. Ранее Никитин сообщил ТАСС, что сейчас ведутся реставрационные работы в Нижегородском государственном художественном музее. К лету он станет современным, обновленным, способным принимать в своих стенах шедевры мирового искусства.

Также по программе реставрации в этом году продолжается работа на более чем 40 объектах культурного наследия. В 2020 году в рамках инфраструктурной программы завершены работы на трех общественных территориях - это сквер Свердлова, площадь Маркина, площадь перед станцией канатной дороги. Кроме того, завершилась работа на 31 объекте культурного наследия в центральной части Нижнего Новгорода.