Минтруд рассматривает обращение Минпросвещения по вакцинации учителей

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ рассматривает обращение Минпросвещения и Общероссийского профсоюза образования, которые обратились в ведомство за разъяснениями по правовым аспектам вакцинации учителей. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Минтруда.

"Письмо находится на рассмотрении", - сообщили в ведомстве.

Ранее Минпросвещения и Общероссийский профсоюз образования обратились в Минтруд с просьбой дать разъяснения по правовым аспектам вакцинации учителей, в том числе по вопросу возможности продолжения профессиональной деятельности в случае отказа от прививки. Соответствующий запрос размещен на сайте профсоюза. Документ за подписью замминистра просвещения Виктора Басюка и председателя профсоюза Галины Меркуловой направлен на имя замглавы Минтруда Елены Мухтияровой, документ датирован 20 февраля 2021 годом.

В запросе отмечалось, что, согласно действующему законодательству, граждане могут отказаться от профилактических прививок, но должны предоставить причины отказа: ограничением к проведению профилактической вакцинации является наличие у работника медицинских противопоказаний. При этом работа в образовательных организациях включена в перечень работ, которые связаны с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требуют обязательного проведения профилактических прививок.