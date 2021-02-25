Лидеры ЕС согласились с необходимостью введения электронных сертификатов вакцинации

БЕРЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. Главы государств и правительств стран ЕС были едины во мнении, что в будущем необходимо ввести электронные сертификаты вакцинации. Об этом заявила в четверг канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита ЕС.

"Важным пунктом [на переговорах] было введение цифрового подтверждения вакцинации. Здесь все едины во мнении, что нам необходимо что-то такое", - сказала Меркель. По ее словам, начало работе над техническим решением данного вопроса уже положено, теперь важно претворить его в жизнь и совместить национальные системы считывания информации.

"Еврокомиссия нуждается примерно в трех месяцах, чтобы создать соответствующие технические условия", - отметила Меркель. "Есть надежда, что до лета это будет готово", - сказала она. "Некоторые [участники виртуального саммита] указали на то, что это [введение сертификатов] не стоит на повестке дня из-за небольшого числа привитых, но нужно подготовиться к этому", - добавила канцлер.

Меркель напомнила, что ранее в Германии уже было принято решение разработать такой национальный сертификат вакцинации.