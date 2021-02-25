ЕС заявил о необходимости поддерживать жесткие ограничения из-за эпидемической ситуации

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Эпидемическая ситуация в Евросоюзе остается серьезной, в связи с чем сообщество должно сохранить жесткие ограничительные меры. Об этом говорится в заявлении по итогам первого дня саммита ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Эпидемиологическая ситуация остается серьезной, и новые варианты вируса создают дополнительные проблемы. Поэтому мы должны поддерживать жесткие ограничения, наращивая усилия по ускорению поставок вакцин", - отмечается в заявлении.

В документе утверждается, что Евросоюз срочно должен ускорить выдачу разрешений на производство и распространение вакцин. "Нам необходимо срочно ускорить выдачу разрешений на производство и распространение вакцин, а также процесс вакцинации", - отмечается в нем.

Согласно заявлению, еврокомиссия должна к июню текущего года представить доклад об уроках, извлеченных из пандемии коронавируса.

"Мы поручаем Еврокомиссии представить к июню 2021 года доклад об уроках, извлеченных на сегодняшний день из пандемии COVID-19", - отмечается в нем.

В докладе также должны быть рассмотрены вопросы обмена информацией, координации, коммуникации и совместных государственных закупок, а также способы обеспечения адекватного производственного потенциала в ЕС и создания стратегических резервов при одновременной поддержке диверсификации и устойчивости глобальных цепочек поставок медицинских услуг, говорится в документе. "Эта работа должна быть продолжена во втором полугодии 2021 года", - подчеркивается в нем.