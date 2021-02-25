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Саммит ЕС не принял решений об использовании сертификатов о вакцинации

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Саммит ЕС не принял решений об использовании сертификатов о вакцинации, остается много вопросов. Об этом сообщила в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита глав государств ЕС в онлайн-формате.

Она также рассказала, что Евросоюз вакцинировал от коронавируса одной из двух необходимых доз около 6,4% своего населения. 

"На данный момент мы получили около 50 млн доз вакцины, из них использованы 29 млн доз, то есть мы вакцинировали [одной дозой] порядка 6,4% нашего населения", - заявила она.

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