БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Саммит ЕС не принял решений об использовании сертификатов о вакцинации, остается много вопросов. Об этом сообщила в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита глав государств ЕС в онлайн-формате.

Она также рассказала, что Евросоюз вакцинировал от коронавируса одной из двух необходимых доз около 6,4% своего населения.

"На данный момент мы получили около 50 млн доз вакцины, из них использованы 29 млн доз, то есть мы вакцинировали [одной дозой] порядка 6,4% нашего населения", - заявила она.