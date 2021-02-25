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Более 200 тыс. москвичей уже приняли участие в голосовании о памятнике на Лубянке

За вариант установки памятника Александру Невскому проголосовало около 51%

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Более 200 тыс. жителей Москвы приняли участие в голосовании об установке памятника на Лубянской площади в четверг. Соответствующие данные опубликованы на странице опроса на портале "Активный гражданин".

"Всего проголосовало граждан: 204 300", - говорится на сайте.

Порядка 51% проголосовавших выбрали вариант установки памятника Александру Невскому. Остальные считают, что на площади следует поставить памятник Феликсу Дзержинскому.

Голосование началось на портале "Активный гражданин" 25 февраля в 10:00 мск.

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