Более 200 тыс. москвичей уже приняли участие в голосовании о памятнике на Лубянке

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Более 200 тыс. жителей Москвы приняли участие в голосовании об установке памятника на Лубянской площади в четверг. Соответствующие данные опубликованы на странице опроса на портале "Активный гражданин".
"Всего проголосовало граждан: 204 300", - говорится на сайте.
Порядка 51% проголосовавших выбрали вариант установки памятника Александру Невскому. Остальные считают, что на площади следует поставить памятник Феликсу Дзержинскому.
Голосование началось на портале "Активный гражданин" 25 февраля в 10:00 мск.