Полиция проверяет информацию о запертых в фургоне под Ростовом-на-Дону львах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку информации о запертых в фургоне в селе Чалтырь Ростовской области львах, которые могут погибнуть от голода и холода. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МВД России по Ростовской области.

Информация о фургоне с надписью "Цирк "Тайны львиц Танзании" появилась в четверг в социальных сетях. Отмечается, что в фургоне могут находиться несколько львов, которых за месяц покормили всего несколько раз. При этом в Ростовской области установилась холодная погода - ночью температура опускается ниже 20 градусов мороза.

"Сотрудники полиции проверяют данную информацию, проводится проверка", - сообщили в пресс-службе регионального главка.