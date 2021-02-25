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В СФ предложили включить критерии агломераций в Стратегию пространственного развития

По словам сенатора от Оренбургской области Андрея Шевченко, нужно разработать в качестве пилотного проекта комплекс мер по стимулированию развития средних и малых городских агломераций

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Стратегия пространственного развития РФ должна включать в себя критерии городских агломераций и их категорий в зависимости от численности населения. Об этом заявил сенатор от Оренбургской области Андрей Шевченко во время первого заседания рабочей группы при комитете Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике и делам Севера.

"[Предлагаем] закрепить в Стратегии пространственного развития понятия и критерии городских агломераций с общей численностью населения менее 500 тыс. человек - средние, и менее 250 тыс., но более 100 тыс. человек - малые <…> Разработать в качестве пилотного проекта комплекс мер по стимулированию развития средних и малых городских агломераций, <…> разработать для агломерации комплекс мер по совершенствованию межмуниципального сотрудничества", - сказал он.

Член экспертного совета при Госдуме по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Пузанов в свою очередь предложил внести изменения в механизм управления агломерациями. Он отметил, что пока основная часть полномочий в этой сфере принадлежит региональным властям из-за отсутствия федерального законодательства, которое бы регламентировало порядок сотрудничества муниципальных образований между собой.

"Сейчас пока происходит процесс переноса полномочий на уровень региона и регионы этим активно пользуются в рамках своего законодательства об агломерациях, а оно в регионах сейчас достаточно активно развивается, им не мешает отсутствие в федеральном законодательстве определения "агломерация" использовать это понятие в нормативно-правовой базе субъектов РФ", - сказал Пузанов.

В сентябре 2020 года ТАСС сообщал, что правительство РФ предлагает законодательно закрепить понятие городских агломераций, а также предусмотреть создание комплексных планов по развитию таких территорий. В документе прописано, что муниципалитеты, входящие в городскую агломерацию, должны заключать соглашения по сотрудничеству, а также сформировать межмуниципальный координационный совет по развитию агломерации.

В январе 2020 года правительство России утвердило план реализации Стратегии пространственного развития до 2025 года. План направлен на эффективную организацию экономического пространства в России за счет формирования и развития перспективных центров экономического роста, раскрытия экономического потенциала различных типов территорий, развития человеческого капитала. Сама стратегия была утверждена в феврале 2019 года.

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