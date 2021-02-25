В Петербурге число пунктов вакцинации от коронавируса в торговых центрах увеличат до 10

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Количество пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге, расположенных в торговых центрах (ТЦ), планируется увеличить с нынешних пяти до 10. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в эфире телеканала "78" в четверг.

"У нас на сегодняшний день открыто 128 пунктов для вакцинирования. Мы открыли пять экспериментальных пунктов в торговых центрах и планируем еще пять пунктов открыть в торговых центрах", - сказал Беглов.

По словам губернатора, пункты вакцинации от ковида в ТЦ открываются по причине их удобства для горожан. "Эти пункты оборудованы всем необходимым. Там есть врач, который должен осмотреть [желающего сделать прививку], и после этого уже тогда вводится вакцина", - добавил он.

В общей сложности в Санкт-Петербурге планируется вакцинировать от коронавируса около 1,2 млн жителей, отметил Беглов.

24 февраля прививочные пункты начали работу на площадке ТЦ "Невский центр", "Сити Молл", "Европолис", "Охта Молл" и "Жемчужная Плаза". Из 128 работающих в настоящее время прививочных пунктов большинство открыты на базе городских поликлиник. Также созданы пункты на базе федеральных и частных учреждений, работают пять выездных бригад. Кроме того, 17 февраля центр вакцинации от коронавируса начал работу в Михайловском театре.

По последним данным, в Петербурге выявили 364 340 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 293 504 человека, умерли 10 960. За последние сутки в городе выявили 911 случаев заражения. За весь период в Петербурге вакцинированы 226 188 человек.