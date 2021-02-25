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В работе YouTube произошел сбой

Больше всего пользователей из России жалуются на проблемы с сайтом (72%), у 24% проинформировавших о сбое возникли проблемы с просмотром видео

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Проблемы в работе онлайн-видеохостинга YouTube наблюдаются в четверг в нескольких странах, в том числе в России. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По его сведениям, наибольшее число жалоб поступило от пользователей из России, США, Великобритании. В России уже зарегистрировано более 920 отчетов о неполадках в работе сервиса, в основном, жалобы поступают от пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга.

Больше всего пользователей из России жалуются на проблемы с сайтом (72%), у 24% проинформировавших о сбое возникли проблемы с просмотром видео, еще 2% отмечают трудности с входом в свой аккаунт.

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