В работе YouTube произошел сбой

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Проблемы в работе онлайн-видеохостинга YouTube наблюдаются в четверг в нескольких странах, в том числе в России. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По его сведениям, наибольшее число жалоб поступило от пользователей из России, США, Великобритании. В России уже зарегистрировано более 920 отчетов о неполадках в работе сервиса, в основном, жалобы поступают от пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга.

Больше всего пользователей из России жалуются на проблемы с сайтом (72%), у 24% проинформировавших о сбое возникли проблемы с просмотром видео, еще 2% отмечают трудности с входом в свой аккаунт.