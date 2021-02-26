Княгиня Романова прокомментировала решение суда вернуть России землю вокруг храма в Ницце

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Почетный попечитель Свято-Николаевского собора в Ницце, глава гуманитарного "Фонда Романовых для России", княгиня Феодора Алексеевна обрадована решением французского суда вернуть Российской Федерации три участка земли, прилегающих к главному русскому храму города. Об этом она заявила в четверг ТАСС.

"То, что эта земля вокруг собора должна быть русской, всегда было для меня очевидным, - сказала княгиня. - Я обрадована поэтому решением французского суда".

Глава фамильного фонда Романовых напомнила, что Свято-Николаевский собор был построен на средства царской семьи, чтобы отдать дань памяти старшему сыну императора Александра II, цесаревичу Николаю Александровичу. Наследник русского престола умер в Ницце после тяжелой болезни в апреле 1865 года.

Княгиня Романова отметила, что в последние годы в храме были проведены обширные реставрационные работы. "С тех пор как заботу о нем взяла на себя Россия, Свято-Николаевский собор предстал сейчас во всем своем величии", - заметила Феодора Алексеевна. Она призналась, что всегда с особым чувством посещает этот храм. "Когда я нахожусь в русской церкви, я чувствую себя дома", - сказала она.

Обязанности почетного попечителя Свято-Николаевского собора перешли к Феодоре Алексеевне после смерти в 2016 году ее мужа, старшего в роду Романовых князя Димитрия Романовича. "Я люблю этот храм в Ницце, и эта почетная миссия мне бесконечно дорога", - подчеркнула глава попечительского совета.

По словам княгини, трудно понять, почему российской стороне все еще не возвращена другая историческая собственность в Ницце, права на которую также предъявила Москва. Она выразила особую тревогу за судьбу русского кладбища Кокад, где похоронены многие известные представители русского зарубежья, в том числе члены семьи Романовых. "По моему убеждению, эти святые места, равно как сам собор, должны принадлежать России, - сказала княгиня. - Я уверена, что это обеспечило бы гораздо лучший уход за историческими захоронениями. Надеюсь, что такое решение будет обязательно принято".

О судебном постановлении

Суд Ниццы в четверг признал за Россией право собственности на три земельных участка вокруг православного Свято-Николаевского собора в центре города, сообщила ТАСС помощник по юридическим вопросам посла России во Франции Екатерина Копылова. "Судья постановила присудить Российской Федерации три участка вокруг собора", - сообщила она. В то же время, судьи сохранили право собственности за культовой ассоциацией Ниццы ACOR на русскую церковь на улице Лоншан и православное кладбище Кокад на западе города "по праву приобретательной давности". Российская сторона рассмотрит возможность обжаловать судебное постановление в этой части.