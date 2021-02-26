Синоптики ожидают, что март на европейской части РФ будет неоднородным и не слишком теплым

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Периоды тепла до 10 градусов и мороза до минус 15 градусов будут чередоваться в течение всего марта. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Месяц будет неоднородным: и повышение температуры будет не только до показателей оттепели, но и до 5-10 градусов тепла, и понижение до 10-15 градусов мороза будет", - сообщил он.

По словам Вильфанда, среднемесячная температура в марте, по предварительным данным, не будет заметно отличаться от нормы.

Очень теплого месяца ожидать не стоит и из-за аномального количества снега. "Если бы плотность снега не была значительно выше нормы, то вероятность, что март был бы очень теплым, была бы больше", - отметил метеоролог.