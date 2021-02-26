Оксфордский университет сообщил об атаке хакеров на лабораторию, исследовавшую коронавирус

"Мы идентифицировали и изолировали проблему и теперь проводим дальнейшее расследование", - заявили в университете и добавили, что инцидент не повлиял на клинические исследования, которые проводит университет, так как лаборатория Strubi не занимается этим направлением. Представители вуза сообщили о произошедшем в Национальный центр кибербезопасности (NCSC), который подключился к расследованию хакерской атаки.

Сотрудники Forbes обратились к университету за комментариями, получив сообщение о том, что группа неизвестных хакеров пытается продать информацию, похищенную в Strubi. В качестве подтверждения факта взлома хакеры приводили снимки компьютерного экрана, на который были выведены база данных и архив электронной почты, а также интерфейс программы, контролирующей работу лабораторного оборудования. Снимки были датированы 13 и 14 февраля. В распоряжение злоумышленников могли попасть собранные в лаборатории данные о молекулярной структуре коронавируса.

На объявление хакеров обратил внимание глава специализирующейся на компьютерной безопасности компании Hold Security Алекс Холден. По его словам, хакеры при общении использовали португальский язык и сообщали, что среди их жертв были также университеты Бразилии. При этом источники газеты Daily Telegraph в британских службах безопасности отметили, что на данном этапе нельзя исключать того, что во взломе замешаны спецслужбы той или иной страны.