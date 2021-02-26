Рождаемость во Франции после девяти месяцев ограничений из-за коронавируса упала на 13%

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Рождаемость во Франции сократилась на 13% в январе 2021 года по сравнению с тем же месяцем 2020 года. Такие данные в четверг приводит Национальный институт статистики и экономических исследований Франции.

"Спустя девять месяцев после начала пандемии COVID-19 (введения во Франции первого режима самоизоляции в марте 2020 года) рождаемость в стране серьезно сократилась. Лишь в конце [2020] года мы смогли увидеть влияние этого кризиса на рождаемость", - констатируют исследователи в коммюнике, приуроченном к выходу январской статистики.

Так, по данным организации, в январе этого года во Франции, включая ее заморские территории, на свет появились 53,9 тыс. живых младенцев, тогда как в январе прошлого года их было на 8 тыс. больше. В декабре 2020 года количество новорожденных также сократилось на 7% по сравнению с декабрем 2019 года и составило 58,4 тыс. При этом за весь 2020 год во Франции родилось 735 тыс. детей, что является "самым низким количеством после окончания Второй мировой войны".

"Каждый год из-за тенденции к снижению рождаемости, которая наблюдается уже шесть лет, на свет появляется меньше детей, чем в том же месяце прошлого года, но спад, который мы видим в январе 2021 года, является необычным, - говорится в сообщении. - Последний раз спад такого масштаба наблюдался в 1975 году, под конец беби-бума, тогда в сентябре и октябре рождаемость упала на 14%. Рождаемость также снижалась во время экономических спадов в начале 1980-х и в 1993 году, но тогда она не превышала 10% в отдельные месяцы. Даже в кризис 2008-2009 годов не наблюдалось ничего подобного".

Исследователи опасаются, что в течение года данный спад лишь усилится, особенно на фоне появления новостей о возможности передачи коронавируса плоду от заболевшей матери. Кроме того, многие семейные пары могли отказаться от планов рождения детей или же перенести их до лучших времен, отмечается в документе. "Данный спад оставляет мало сомнений в том, что пандемия сыграла большую роль в его появлении. Ежемесячная сводка рождаемости, которую будет публиковать Insee, позволит оценить, идет ли речь о разовом явлении или же о начале более устойчивой тенденции в свете санитарного и экономического кризиса", - заключают исследователи.

С начала пандемии во Франции зарегистрировано почти 3,7 млн случаев заражения коронавирусом. От последствий инфицирования с начала марта прошлого года умерли более 85 тыс. человек. Кампания по вакцинации населения во Франции стартовала 27 декабря. С 18 января прививки делают не только проживающим в домах престарелых и врачам, но и всему населению старше 75 лет и людям с тяжелыми заболеваниями. К настоящему моменту от коронавируса привиты более 2,7 млн жителей страны, из них 1,4 млн уже получили обе дозы вакцины.