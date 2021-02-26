В Минобороны РФ сообщили о нехватке медикаментов у курдских беженцев в Алеппо

АЛЕППО, 26 февраля. /ТАСС/. Жители разрушенных в ходе войны курдских кварталов в городе Алеппо, переселившиеся в палаточный лагерь беженцев, испытывают трудности с медикаментами, выяснили военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) по итогам проведенной в лагере проверки. Решать этот вопрос ЦПВС намеревается совместно с администрацией лагеря и сирийскими властями, сообщил журналистам начальник центра ЦПВС в Алеппо полковник Сергей Шкерин.

"Мы провели мониторинг лагеря беженцев, выясняем, какие имеются трудности. На данной встрече мы выяснили, что проблем особых нет, кроме того, что беженцы высказывают проблему, связанную с нехваткой лекарств. Помогаем, чем можем, будем взаимодействовать с администрацией лагерей", - сказал Шкерин.

В палатки в годы войны переселилась большая часть жителей курдского района Алеппо под названием Шейх-Максуд. Один из крупнейших и самых густонаселенных районов города насчитывал до 1 млн жителей, но из-за масштабных разрушений опустел. На руинах остались только те, кому работа или учеба не позволяет покинуть город. Большинство курдов переселились в палаточные лагеря, где есть артезианские скважины для получения воды, электричество и школы для детей. Многие за несколько лет проживания в палатках обзавелись хозяйством.

Как поясняют представители местной администрации, сирийские инженеры обследуют разрушенный Шейх-Максуд и составляют дорожную карту его восстановления. По их оценкам, часть домов можно будет отремонтировать, развалины остальных придется сносить и строить на их месте новые здания. Новые дома планируется строить и на близлежащих пустынных полях.