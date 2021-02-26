В США покончил с собой обвиненный в насилии экс-тренер сборной по гимнастике

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Бывший тренер сборной США по гимнастике Джон Геддерт покончил с собой в четверг после того, как ему предъявили обвинения в насильственных действиях, в том числе сексуального характера. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте генпрокурора штата Мичиган Даны Нессел.

"Мой аппарат был уведомлен, что сегодня днем было обнаружено тело Джона Геддерта, он совершил самоубийство. Это трагический исход для всех сопричастных", - отметила она.

Ранее в этот же день Нессел предъявила 63-летнему Геддерту обвинения в ряде преступлений. Ему инкриминировалось насилие в отношении "десятков молодых спортсменок". Минимум в одном случае речь шла о насильственных действиях сексуального характера, отметила генпрокурор. По ее данным, Геддерт прибегал к чрезмерно жестким методам во время тренировок, игнорировал травмы его подопечных, запугивал их.

Геддерт должен был предстать перед судом в четверг. В случае признания Геддерта виновным его могли приговорить к тюремному заключению на десятки лет.

Нессел также обвинила бывшего тренера в том, что он лжесвидетельствовал по делу бывшего врача женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара.

Последний был приговорен в 2018 году к тюремному заключению на срок до 175 лет за сексуальное насилие. Он признался в домогательствах и совершении действий сексуального характера в отношении 11 гимнасток, показания против него дали более 150 женщин.

В ходе судебного процесса по делу Нассара отмечалось, что он и Геддерт были друзьями. Некоторые гимнастки подчеркивали, что Геддерт может нести частичную ответственность за то, что у Нассара была возможность совершать преступления.

Дело Ларри Нассара

Нассар в 1996-2015 годах работал спортивным врачом в Университете штата Мичиган, где тренировалась женская национальная сборная по гимнастике. Он также был физиотерапевтом американской команды на четырех Олимпийских играх и продолжительное время работал с молодыми спортсменками.

Скандал вокруг Нассара, разгоревшийся в 2015 году в свете обвинений в его адрес в насилии сексуального характера, стал причиной ухода в отставку главы Федерации гимнастики США Стива Пенни.

Нассар в 2017 году был приговорен к 60 годам тюрьмы за хранение детской порнографии. Большой архив соответствующих материалов был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов в 2016 году на жестком диске его компьютера.