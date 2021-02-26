Сертификаты о вакцинации и ограничение трансграничных поездок. Что решили на саммите ЕС

БРЮССЕЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Эпидемическая ситуация в Евросоюзе остается серьезной, в связи с чем сообщество должно сохранить жесткие ограничительные меры, в том числе на необязательные трансграничные поездки. Такое решение главы государств и правительств ЕС согласовали на внеплановом саммите по борьбе с пандемией, который прошел в формате видеоконференции в четверг вечером.
Лидеры ЕС констатировали, что за два месяца вакцинации страны Евросоюза сделали 29,17 млн прививок от коронавируса, что соответствует примерно 6,4% населения, привитого одной дозой, о чем сообщила глава Еврокомиссии. Перспектива вакцинировать 70% взрослого населения ЕС отодвигается на конец сентября, поэтому саммит постановил приложить усилия для активизации этого процесса.
Вопрос о создании сертификатов вакцинации остается открытым. Главы государств признали, что такие документы необходимы, однако констатировали, что на подготовительную работу по их введению потребуется еще минимум три месяца, более того, пока нет ясности, как именно эти документы будут применяться и на что они будут похожи.
"Однако у меня есть и оптимистичный сигнал: я уверен, что ЕС сможет преодолеть этот кризис в ближайшие месяцы", - заявил по итогам саммита глава Евросовета Шарль Мишель.
Эпидемиологическая ситуация
"Эпидемиологическая ситуация остается серьезной, и новые варианты вируса создают дополнительные проблемы. Поэтому мы должны поддерживать жесткие ограничения, наращивая усилия по ускорению поставок вакцин", - говорится в итоговом заявлении саммита ЕС по борьбе с пандемией.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что эпидемиологическая обстановка меняется неравномерно: в 20 странах ЕС наблюдается стабильная ситуация или определенное снижение темпов распространения болезни, однако в семи странах - рост. Она также сообщила о быстром распространении в ЕС новых штаммов коронавируса, отметив необходимость работы по адаптации к ним вакцин и тестов. Британский штамм коронавируса распространился в 26 из 27 стран сообщества, южноафриканский вариант отмечен в 14 странах, бразильский - в семи.
По словам Мишеля, в этих условиях Евросоюз должен продолжать ограничивать трансграничные поездки в Евросоюзе в рамках борьбы с пандемией коронавируса. "Мы приветствуем принятие двух рекомендаций совета, согласно которым ограничения могут вводиться в соответствии с принципами пропорциональности и недискриминационности", - добавил он и подчеркнул при этом, что правительствам стран ЕС "необходимо обеспечить беспрепятственный поток товаров и услуг в рамках единого рынка".
Сертификат о вакцинации
Как заявила на итоговой пресс-конференции фон дер Ляйен, саммит не принял практических решений о введении и использовании в сообществе сертификатов о вакцинации, остается много нерешенных вопросов, на согласование которых нужно не меньше трех месяцев.
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"Нам нужно еще как минимум три месяца для обработки всей технической информации, которую необходимо согласовать, для создания и использования подобных паспортов", - заявила она. В свою очередь Мишель подчеркнул, что пока не ясно, как могут использоваться такие документы и как будет обеспечиваться их взаимное признание в ЕС.
"Мы сделали шаг вперед к большему взаимопониманию по сравнению с нашей встречей [саммитом ЕС] в январе. Теперь мы дадим мандат Комитету постоянных представителей ЕС определить список вопросов, которые необходимо решить, чтобы сертификаты могли использоваться всеми странами ЕС", - сообщил Мишель. Он выразил надежду, что странам ЕС удастся договориться об общеевропейской системе взаимного признания этих документов и единообразного их применения, отметив, что решение вопроса о порядке применения таких бумаг находится в компетенции правительств каждой из стран ЕС.
Мишель высказал идею, что подобные сертификаты должны включать не только данные о вакцинации, но и другую электронную информацию, связанную с уровнем иммунитета их владельца к COVID-19 - в частности, переносил ли он это заболевание, и если да, то когда, а также, возможно, даты и результаты ПЦР-тестов.
Говоря о возможном поле применения этих документов, Мишель лишь отметил, что "нельзя допустить при их введении дискриминации лиц, не прошедших вакцинацию, по сравнению с вакцинированными".
Темпы вакцинации
На данный момент страны Евросоюза получили по контрактам с тремя сертифицированными в ЕС компаниями - поставщиками - Pfizer, Moderna и AstraZeneca 51 млн доз вакцины, из которых использованы 29,17 млн доз. Это соответствует 6,4% населения привитого одной дозой из необходимых двух.
Фон дер Ляйен, представляя статистику за два месяца кампании по вакцинации, заверила, что в ближайшие месяцы Еврокомиссия ждет значительного увеличения числа поставляемых в ЕС доз вакцины от всех поставщиков, а также выхода на рынок препарата от компании Johnson & Johnson.
С учетом всех сложностей с производством вакцины, Еврокомиссия ожидает, что страны ЕС получат к концу первого квартала примерно 106 млн доз, тогда как во втором квартале она требует от компаний выйти на поставку расчетных 300 млн доз.
В первой редакции стратегии вакцинации ЕС, опубликованной 19 января этого года, Еврокомиссия ставила задачу вакцинировать 70% взрослого населения "к лету". Однако уже к концу января она заменила формулировку на "летом", в начале февраля - на "к концу лета", а 12 февраля на пресс-конференции в Брюсселе фон дер Ляйен разъяснила, что ЕК имела в виду завершение лета по астрономическому принципу - то есть 21 сентября - в день осеннего равноденствия. Теперь глава Еврокомиссии заявила, что эта задача должна быть выполнена "к концу сентября".
Перестройка и ускорение
Чтобы нарастить темпы вакцинации, главы государств и правительств решили, что Евросоюз срочно должен ускорить выдачу разрешений на производство и распространение вакцин.
Кроме того, ЕС должен перестроить и усилить свой потенциал для выявления новых вариантов вируса, упор должен быть сделан на их максимально ранее обнаружение, чтобы эффективнее контролировать их распространение. "Мы поддерживаем дополнительные усилия Еврокомиссии по работе с промышленностью и государствами-членами в целях увеличения потенциала текущего производства вакцин, а также адаптации вакцин к новым вариантам вируса по мере необходимости", - говорится в документе.
Евросовет также поддерживает "усилия Еврокомиссии по ускорению доступности сырья, облегчению соглашений между производителями по всем цепочкам поставок, расширению существующих мощностей, с тем чтобы способствовать расширению производства в ЕС и дальнейшему развитию научно-исследовательских работ".
"Компании должны обеспечить предсказуемость производства вакцин и соблюдать контрактные сроки поставок. Следует повысить транспарентность в отношении общих усилий", - отмечается в нем.
Контроль поставок
Отвечая на вопрос о регулировании международной торговли вакцинами, фон дер Ляйен отметила, что в США и Великобритании действуют различные законодательные формы запрета на экспорт вакцины, однако ЕС "идет по иному пути - пути лицензирования экспорта". Она подчеркнула, что Еврокомиссия выдает разрешения на экспорт вакцины за пределы ЕС компаниям, которые выполняют контракты на поставки вакцины в ЕС.
"98% экспорта [вакцины за пределы территории ЕС] приходится на продукцию компании Pfizer, которая выполняет контракт, остальное поставляет Moderna", - отметила фон дер Ляйен.
Доклад об уроках пандемии
Главы государств и правительств Евросоюза поручили на саммите Еврокомиссии к июню текущего года представить доклад об уроках, извлеченных из пандемии коронавируса. В нем также должны быть рассмотрены вопросы обмена информацией, координации, коммуникации и совместных государственных закупок, а также способы обеспечения адекватного производственного потенциала в ЕС и создания стратегических резервов при одновременной поддержке диверсификации и устойчивости глобальных цепочек поставок медицинских услуг, говорится в документе. "Эта работа должна быть продолжена во втором полугодии 2021 года", - подчеркивается в нем.
Помимо этого, Мишель подчеркнул необходимость заключения нового международного соглашения о сотрудничестве в борьбе с пандемиями, однако не уточнил, какие именно сферы оно должно охватывать.