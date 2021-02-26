Сертификаты о вакцинации и ограничение трансграничных поездок. Что решили на саммите ЕС

Лидеры ЕС констатировали, что эпидемическая ситуация в Евросоюзе остается серьезной, в связи с чем сообщество должно сохранить жесткие ограничительные меры

БРЮССЕЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Эпидемическая ситуация в Евросоюзе остается серьезной, в связи с чем сообщество должно сохранить жесткие ограничительные меры, в том числе на необязательные трансграничные поездки. Такое решение главы государств и правительств ЕС согласовали на внеплановом саммите по борьбе с пандемией, который прошел в формате видеоконференции в четверг вечером.

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Лидеры ЕС констатировали, что за два месяца вакцинации страны Евросоюза сделали 29,17 млн прививок от коронавируса, что соответствует примерно 6,4% населения, привитого одной дозой, о чем сообщила глава Еврокомиссии. Перспектива вакцинировать 70% взрослого населения ЕС отодвигается на конец сентября, поэтому саммит постановил приложить усилия для активизации этого процесса. Вопрос о создании сертификатов вакцинации остается открытым. Главы государств признали, что такие документы необходимы, однако констатировали, что на подготовительную работу по их введению потребуется еще минимум три месяца, более того, пока нет ясности, как именно эти документы будут применяться и на что они будут похожи. "Однако у меня есть и оптимистичный сигнал: я уверен, что ЕС сможет преодолеть этот кризис в ближайшие месяцы", - заявил по итогам саммита глава Евросовета Шарль Мишель. Эпидемиологическая ситуация "Эпидемиологическая ситуация остается серьезной, и новые варианты вируса создают дополнительные проблемы. Поэтому мы должны поддерживать жесткие ограничения, наращивая усилия по ускорению поставок вакцин", - говорится в итоговом заявлении саммита ЕС по борьбе с пандемией.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что эпидемиологическая обстановка меняется неравномерно: в 20 странах ЕС наблюдается стабильная ситуация или определенное снижение темпов распространения болезни, однако в семи странах - рост. Она также сообщила о быстром распространении в ЕС новых штаммов коронавируса, отметив необходимость работы по адаптации к ним вакцин и тестов. Британский штамм коронавируса распространился в 26 из 27 стран сообщества, южноафриканский вариант отмечен в 14 странах, бразильский - в семи. По словам Мишеля, в этих условиях Евросоюз должен продолжать ограничивать трансграничные поездки в Евросоюзе в рамках борьбы с пандемией коронавируса. "Мы приветствуем принятие двух рекомендаций совета, согласно которым ограничения могут вводиться в соответствии с принципами пропорциональности и недискриминационности", - добавил он и подчеркнул при этом, что правительствам стран ЕС "необходимо обеспечить беспрепятственный поток товаров и услуг в рамках единого рынка". Сертификат о вакцинации Как заявила на итоговой пресс-конференции фон дер Ляйен, саммит не принял практических решений о введении и использовании в сообществе сертификатов о вакцинации, остается много нерешенных вопросов, на согласование которых нужно не меньше трех месяцев.