Аргентина получила первые 904 тыс. доз вакцины Sinopharm

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 февраля. /ТАСС/. Самолет с первой партией вакцины от коронавируса производства китайской корпорации Sinopharm в количестве 904 тыс. доз прибыл в четверг в Аргентину. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства.
Самолет в международном аэропорту Эсейсы встречали министр здравоохранения Карла Виссотти и председатель правительства Сантьяго Кафьеро.
Ранее Минздрав Аргентины выдал разрешение на экстренное использование препарата в стране. Всего правительство республики купило 1 млн доз Sinopharm.
29 декабря в Аргентине начали прививать российской вакциной от коронавируса "Спутник V" медработников. 17 февраля в страну были доставлены 580 тыс. доз вакцины Covishield, которую производит Институт сыворотки Индии.