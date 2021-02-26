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Пандемия COVID-19

Аргентина получила первые 904 тыс. доз вакцины Sinopharm

Ранее Минздрав страны выдал разрешение на экстренное использование этого препарата

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 февраля. /ТАСС/. Самолет с первой партией вакцины от коронавируса производства китайской корпорации Sinopharm в количестве 904 тыс. доз прибыл в четверг в Аргентину. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства.

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Самолет в международном аэропорту Эсейсы встречали министр здравоохранения Карла Виссотти и председатель правительства Сантьяго Кафьеро.

Ранее Минздрав Аргентины выдал разрешение на экстренное использование препарата в стране. Всего правительство республики купило 1 млн доз Sinopharm.

29 декабря в Аргентине начали прививать российской вакциной от коронавируса "Спутник V" медработников. 17 февраля в страну были доставлены 580 тыс. доз вакцины Covishield, которую производит Институт сыворотки Индии.

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