Аргентина получила первые 904 тыс. доз вакцины Sinopharm

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 февраля. /ТАСС/. Самолет с первой партией вакцины от коронавируса производства китайской корпорации Sinopharm в количестве 904 тыс. доз прибыл в четверг в Аргентину. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства.