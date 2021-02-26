СМИ: утилизация отходов из зоны дезактивации вокруг АЭС "Фукусима-1" потребует $4,2 млрд

ТОКИО, 26 февраля. /ТАСС/. Полная утилизация срезанной радиоактивной почвы, травы, деревьев и других отходов из зоны дезактивации вокруг аварийной АЭС "Фукусима-1" потребует по меньшей мере 440,1 млрд иен (почти $4,2 млрд). О расчетах, проведенных группой исследователей из Общества исследования проблем дезактивации окружающей среды с участием государственных научных центров, сообщило в пятницу национальное общественное телевидение.

Общий объем срезанной почвы и растительности с сохраняющимися там радиоактивными веществами оценивается в 14 млн куб. м. Эти отходы помещены в пластиковые мешки и хранятся в основном под открытым небом. По закону их необходимо полностью утилизировать к 2045 году за пределами префектуры Фукусима. Расчеты исследователей основывались на том, что такие работы практически полностью будут проведены за государственный счет.

Японские власти в 2018 году завершили работы по дезактивации большей части районов, пострадавших в результате аварии на АЭС "Фукусима-1" весной 2011 года. В виде полностью запретной зоны тогда было решено сохранить участок площадью 369 кв. км, где остается высокий уровень радиации. Его размеры постепенно сокращаются по мере дезактивации.

После аварии на АЭС "Фукусима-1" зараженными в той или иной степени были признаны районы общей площадью 1 150 кв. км. Населению оттуда было приказано или рекомендовано эвакуироваться. В этой зоне, в частности, оказались 11 городов и поселков. Их дезактивация была в целом завершена к концу марта 2017 года.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, тогда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех реакторах расплавилось ядерное топливо, которое прожгло их защитные корпуса. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Отдельные пятна радиоактивности были обнаружены и в других местах Японии.

Из прилегающих к станции зараженных районов на пике было эвакуировано по состоянию на май 2012 года почти 165 тыс. человек. После проведения дезактивации эти люди в значительной части вернулись в родные места. Однако и по сей день это не смогли или не захотели сделать более 50 тыс. человек, из которых свыше 34 тыс. живут вне пределов префектуры Фукусима.