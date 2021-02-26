Минздрав Вьетнама одобрил использование в стране российской вакцины "Спутник V"

ХАНОЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Вьетнама разрешило использование на территории республики российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил в пятницу портал официальной правительственной информации.

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"Совет по регистрации лекарственных препаратов министерства здравоохранения согласился с использованием вакцины "Спутник V", - отмечает портал. Также сообщается, что одновременно Минздрав согласовал применение во Вьетнаме американской вакцины Moderna. До настоящего времени единственной вакциной, одобренной Министерством здравоохранения Вьетнама для использования на территории страны, являлся препарат британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.

Ранее на этой неделе министр здравоохранения республики Нгуен Тхань Лонг сообщил, что Минздрав ведет активные переговоры на предмет поставок вакцины "Спутник V".

2 февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины, согласно которым она оказалась одной из самых безопасных и эффективных в мире.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Препарат уже зарегистрирован во многих странах мира.