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Тульская область и Адыгея стали лидерами по приросту числа преступления в РФ с начала года

При этом снижение темпов прироста числа зарегистрированных преступлений в МВД отметили в Карачаево-Черкессии, Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Лидерами по темпам прироста числа преступлений в январе 2021 года в России стали Тульская область и Адыгея. Об этом свидетельствуют статистические данные МВД РФ.

Так, в Тульской области темпы прироста числа зарегистрированных преступлений составили 28,1%, в Адыгее - 21%. В пятерку лидеров также вошли Камчатский край - 15,2%, Севастополь - 15,1% и Алтай - 15%. Кроме того, в списке регионов, где с начала года зафиксированы наибольшие темпы прироста преступлений, представлены Тува, Санкт-Петербург, Якутия, Алтайский край и Ленинградская область.

Снижение темпов прироста числа зарегистрированных преступлений за отчетный период зафиксировано в Карачаево-Черкессии (на 37,6%), Ненецком автономном округе (на 35%) и Еврейской автономной области (на 31,9%).

Всего, согласно данным МВД, в январе 2021 года зафиксировано снижение числа зарегистрированных преступлений. По сравнению с январем прошлого года их количество уменьшилось на 6,6%, в том числе умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - на 12,4%.

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РоссияСанкт-ПетербургАдыгеяКамчатский крайКарачаево-ЧеркесияЛенинградская областьТываТульская областьАлтайский крайЯкутияАлтайСевастопольЕврейская автономная областьНенецкий автономный округ
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