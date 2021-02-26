Участников онлайн-школы "Академии наставников" научат управлять групповой коммуникацией

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Представители 34 регионов участвуют в федеральной школе для наставников школьных и молодежных проектных команд и кружков, первом в 2021 году интенсиве совместного проекта Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) и фонда "Сколково" "Академия наставников". Онлайн-школа посвящена техникам управления групповой коммуникацией и модерации, сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения.

"Федеральная школа для наставников школьных и молодежных проектных команд и кружков пройдет в онлайн-формате с 26 по 27 февраля. <...> Участники школы узнают, как работать с группой в условиях открытой задачи, восстанавливать систему деятельности из текстов и выступления экспертов, удерживать задачу и предмет обсуждения при работе с группой. Наставники познакомятся со способами оформления результатов коммуникации и методами схематизации. На примере работы с кейсом научатся разрабатывать сценарий групповой коммуникации, работать с конфликтными, пассивными или скептически настроенными участниками", - сообщили в пресс-службе.

Участниками школы стали наставники, работающие со школьными и молодежными проектными командами и в кружках НТИ, представители "Точек кипения", организующие мероприятия с групповой работой, команды регионов, подавшие заявки на проведение Школ наставников в 2021 году, а также представители образовательных и методических центров, заинтересованные в сопровождении наставников. Это представители 34 регионов, в том числе, Москвы, Хабаровского края, Челябинской области, Якутии, Татарстана и других.

"Первая школа наставников-модераторов, проведенная "Академией наставников" в прошлом году, показала довольно высокую востребованность инструментов управления групповой коммуникацией. Наши интенсивы носят очень прикладной характер. Важно подготовить людей, способных быстро разбираться в любом новом содержании, умеющих направлять мышление участников в открытой ситуации и приходить к результату в очень сжатые сроки. Программа школы сфокусирована на развитии необходимых для этого способностей и компетенций, таких как понимание, системное мышление, схематизация, удержание предмета и задачи обсуждения", - процитировали в пресс-службе руководителя образовательных программ "Академии наставников" Елену Клепикову.

Школы "Академии наставников"

Всего в 2021 году "Академия наставников" проведет 19 школ, три из них будут федеральными, остальные 16 - региональными. В 13 субъектах РФ школы наставников пройдут впервые. Интенсивы состоятся в Астраханской, Белгородской, Воронежской, Свердловской, Ивановской, Омской, Курской, Московской, Тамбовской, Тульской областях, Северной Осетии - Алании, Пермском и Хабаровском крае, в Республике Башкортостан, Чувашской Республике и Санкт-Петербурге. В 2020 году состоялось 11 региональных и три федеральных школы "Академии наставников", всего в интенсивах приняли участие 2 736 человек, около 1 тыс. из них стали сертифицированными наставниками.

Академия наставников - совместный проект фонда "Сколково", Агентства стратегических инициатив и Кружкового движения НТИ по созданию системы обучения, аттестации и трудоустройства наставников проектной деятельности для детско-взрослых и молодежных проектов и кружков. Обучение в Академии наставников проходит в двух форматах подготовки организаторов и наставников проектной деятельности: онлайн-курсы и интенсивы "Школы наставников".

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука", согласно целям которого Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.