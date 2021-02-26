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Пандемия COVID-19

Дипломаты из РФ, пересекшие границу России с КНДР на дрезине, вылетели из Владивостока

Они направляются в Москву
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 26 февраля. /ТАСС/. Россияне - сотрудники посольства России в КНДР и члены и их семей, которые из-за связанных с пандемией ограничений часть пути на родину преодолели, толкая дрезину, вылетели из Владивостока в Москву, сообщили ТАСС в представительстве МИД РФ во Владивостоке.

"Они вылетели в Москву, их рейс был в 09:25 (02:25 мск), они благополучно улетели, все хорошо", - сообщили в представительстве.

Ранее МИД РФ сообщил, что в условиях закрытых границ и приостановленного пассажирского авиасообщения из-за пандемии, чтобы добраться на родину, россиянам пришлось 32 часа ехать на поезде, затем два часа на автобусе до границы и совершить пеший переход на российскую сторону. Для этого была изготовлена тележка, на которой разместили детей и вещи. Эту конструкцию толкали по рельсам более километра. На российской станции Хасан сотрудников посольства встретили коллеги из представительства МИД РФ во Владивостоке и предоставленный правительством Приморского края автобус, который доставил вернувшихся на родину соотечественников в аэропорт.

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КНДРРоссияПриморский крайПандемия COVID-19
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