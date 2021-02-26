ООН вернула гобелен с "Герникой" Рокфеллеру

ООН, 26 февраля. /ТАСС/. ООН вернула гобелен с изображением "Герники" Пабло Пикассо, 35 лет находившийся рядом с залом заседаний Совета Безопасности ООН в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке, его владельцу Нельсону Рокфеллеру-младшему. Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Гобелен с изображением "Герники" Пикассо был временно передан ООН Нельсоном Рокфеллером в 1984 году. Он находился у зала заседаний Совета Безопасности с 1985 года, - отметил Дюжаррик. - Нельсон Рокфеллер-младший, которому сейчас принадлежит гобелен, недавно уведомил ООН, что намерен забрать его. В соответствии с этой просьбой гобелен был возвращен господину Рокфеллеру в феврале".

Дюжаррик добавил, что секретариат ООН изучает вопрос, чем заменить "Гернику". Он также отметил, что о судьбе "Герники" уведомлены члены Совета Безопасности, за долгие годы привыкшие постоянно видеть произведение искусства на привычном месте.

Гобелен был создан в 1955 году с оригинала картины под руководством самого Пикассо. На нем в манере кубизма изображены последствия авианалета немецкой авиации на испанский город Герника во время гражданской войны в Испании в 1937 году. Картина стала символом ужасов войны.