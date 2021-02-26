{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Yomiuri: в Японии намерены сохранить запрет на въезд иностранцев после отмены режима ЧС

Ожидается, что режим ЧС для пяти префектур досрочно отменят 28 февраля, но он сохранится до 7 марта в Токио и прилегающих к городу районах

ТОКИО, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии намерено сохранить запрет на выдачу новых въездных виз гражданам всех стран и регионов мира и после 7 марта, когда предполагается полностью отменить режим чрезвычайной ситуации (ЧС), действующий в Токио и девяти других префектурах страны. Об этом сообщила в пятницу газета Yomiuri со ссылкой на правительственные источники. Режим ЧС для пяти префектур, как ожидается, будет досрочно отменен в предстоящее воскресенье, однако он сохранится до 7 марта в Токио и прилегающих к городу районах.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Фактический запрет на въезд и выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса вступил в силу в Японии 28 декабря. Первоначально эта мера должна была действовать до конца января, однако затем такой режим продлили.

В настоящее время в страну могут въехать только японские граждане и иностранцы, постоянно проживающие здесь и имеющие долгосрочные визы. При пересечении границы им необходимо иметь документ о наличии отрицательного теста на COVID-19, сданного в течение 72 часов перед прибытием. Еще один тест необходимо пройти в аэропорту после прилета. Затем приехавшие из-за границы обязаны будут пройти дома 14-дневный карантин.

За время эпидемии в Японии было выявлено более 430 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 7,7 тыс. человек умерли.

Теги
ЯпонияПандемия COVID-19
Загрязнение воздуха в некоторых районах Пекина в девять раз превысило норму ВОЗ
Концентрация мелких твердых частиц PM 2,5, служащих основным источником смога, достигла в некоторых районах города 230 микрограмм на куб. м
Читать полностью