СМИ: эпидемиологическая ситуация почти в половине регионов Бразилии является критической

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 февраля. /ТАСС/. Критическая или близкая к критической ситуация с эпидемией коронавируса складывается по меньшей мере в 13 штатах Бразилии. Об этом сообщает в четверг телеканал Globo со ссылкой на заявления представителей региональных администраций.

Так, по данным телеканала, в штатах Баия, Риу-Гранди-ду-Норти, Риу-Гранди-ду-Сул, Рондония и Санта-Катарина системы здравоохранения находятся "на грани коллапса". Столица штата Парана, Куритиба, по оценкам главы местного управления Минздрава, столкнулась с "лавинообразным ростом числа случаев COVID-19", передает Globo.

В штатах Мараньян, Сеара и Токантинс доля занятых коек в отделениях интенсивной терапии в четверг вечером находилась на уровне выше 80%. Для сдерживания распространения инфекции штаты Баия, Параиба, Пиауи и Сан-Паулу, а также столичный Федеральный округ ввели комендантский час или объявили локдаун.

Ранее министр здравоохранения Бразилии Эдуарду Пазуэллу признал трудности в борьбе с эпидемией коронавируса, в том числе связанные с распространением бразильского штамма Р.1, скорость распространения которого "втрое выше", чем у других штаммов. Бразилия, где первый случай заражения был подтвержден 26 февраля прошлого года, занимает третье место после США и Индии по числу заболевших (10 390 461). По числу смертей (251 498) она уступает только Соединенным Штатам.