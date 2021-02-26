Загрязнение воздуха в некоторых районах Пекина в девять раз превысило норму ВОЗ

ПЕКИН, 26 февраля. /ТАСС/. Концентрация мелких твердых частиц PM 2,5, служащих основным источником смога, достигла в пятницу в некоторых районах Пекина 230 микрограмм на куб. м при максимально допустимом значении в 25 микрограмм на куб. м, установленном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом свидетельствуют данные Пекинского центра мониторинга охраны окружающей среды.

По данным на 10:00 по местному времени (05:00 мск), среднее значение показателя по городу составило 197 микрограмм на куб. м, что почти в восемь раз превышает норму ВОЗ. Самое низкое качество воздуха зафиксировано в районе Тунчжоу на востоке города (230 микрограмм на куб. м), а также в районах Дунчэн (211) и Сичэн (210), расположенных недалеко от центра города.

Местные власти рекомендовали жителям без необходимости не покидать свои дома и минимизировать нахождение на открытом воздухе людей пожилого возраста и детей.

В четверг власти Китая установили целевой показатель концентрации мелких твердых частиц PM 2,5 в воздухе в 2021 году на уровне 34,5 микрограмма на куб. м. Это значение превышает норму ВОЗ, однако меньше установленного внутри КНР порогового значения в 35 микрограмм на куб. м. Согласно официальным данным, по итогам прошлого года на фоне пандемии и приостановки производства средняя концентрация PM 2,5 в 337 крупнейших городах Китая составила 33 микрограмма на куб. м. Если нивелировать влияние эпидемии коронавируса, то это значение составило бы 35 микрограмм на куб. м.

В Китае основными источниками смога являются автотранспорт, угольные электростанции и металлургические предприятия. Частицы PM 2,5 способны проникать в легкие и кровеносную систему человека и накапливаться в организме, что может привести к воспалению сосудов, возникновению артериальной непроходимости и другим заболеваниям.

По этой причине в конце 2013 года в столице и других крупных городах КНР был принят план экстренного реагирования на сильное загрязнение воздуха. Он регламентирует действия городских служб и предприятий в соответствии с четырьмя уровнями экологической тревоги.