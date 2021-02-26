Эксперты сообщили о двукратном росте спроса на дворников в России

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Спрос на дворников в России из-за снежной зимы в текущем году вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы по поиску работы HeadHunter, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Эксперты hh.ru <…> проанализировали динамику спроса на дворников в России и Москве: с начала текущего года для данных работников было открыто свыше 11 тыс. вакансий (из них 2,1 тыс. - в Москве), что более чем в два раза выше, чем за аналогичный период 2020 года", - говорится в исследовании.

Отмечается, что наиболее остро в дворниках нуждаются работодатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края, Свердловской области и Республики Татарстан - на них приходится половина от всех открытых вакансий, и спрос вырос более чем в два раза по сравнению с зимой прошлого года.

"Чаще всего дворников и уборщиков в России в 2021 году ищут компании из отраслей "гостиницы, рестораны, общепит", "розничная торговля", "строительство, недвижимость, эксплуатация", "продукты питания" и "услуги для бизнеса". В 82% вакансий опыт работы не требуется. Обычно работодатели ищут дворников на полную занятость, лишь 14% вакансий предполагают работу по совместительству. Безусловно, возросший спрос на дворников связан с ограничением пассажирского сообщения с другими странами", - подчеркивают аналитики платформы.

По данным исследования, средняя заработная плата, которую сегодня предлагают дворникам и уборщикам в России, составляет от 25 тыс. до 35 тыс. рублей. При этом в свыше 1 тыс. вакансий указана зарплата от 50 тыс. до 65 тыс. рублей. Число соискателей в России, ищущих работу дворниками и уборщиками, также выросло более чем в два раза - с 6 тыс. в начале 2020 года до почти 16 тыс. в начале 2021-го.

Исследование проводилось 24 февраля текущего года. Было проанализировано по 16 тыс. вакансий и 22 тыс. резюме.