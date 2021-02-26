Вьетнам приступил ко второй фазе испытаний собственной вакцины от коронавируса

ХАНОЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Вьетнам приступил ко второй фазе испытаний вакцины от коронавируса Nanocovax, произведенной местной фармацевтической компанией Nanogen. Второй этап клинических исследований препарата стартовал в пятницу в военно-медицинской академии министерства национальной обороны Вьетнама.

Во втором этапе испытаний вакцины, который продлится три месяца, примут участие 560 добровольцев. При удачных результатах клинических исследований препарат Nanocovax будет запущен в производство в конце текущего года, ожидаемый объем его выпуска составляет 50 млн доз в год.

Помимо компании Nanogen, работы по созданию вакцины ведут еще три вьетнамских производителя вакцин, среди которых: Институт вакцин и медицинских биологических препаратов, компания по производству вакцин и биопрепаратов, исследовательский центр по производству вакцин и медицинских биопрепаратов.

Как полагает профессор Нгуен Тху Ван, возглавляющий национальную программу производства вакцин, Вьетнам сможет начать массовый выпуск собственной вакцины от COVID-19 к середине 2022 года. До этого времени страна будет закупать вакцины иностранного производства. Министерство здравоохранения Вьетнама уже одобрило три вакцины для использования на территории республики - российскую "Спутник V", британско-шведскую AstraZeneca и американскую Moderna.

Во Вьетнаме за все время с момента обнаружения в январе 2020 года первого случая заражения коронавирусом по состоянию на 26 февраля текущего года был выявлен 2 421 инфицированный. За минувший период 1 804 человека полностью вылечились, а 35 умерли от осложнений, вызванных COVID-19. В медицинских учреждениях под наблюдением врачей остаются 582 заболевших. На обсервации в карантинных центрах и на карантине в домашних условиях находятся более 76,4 тыс. человек.