ОНФ предлагает дать ГИБДД новые возможности запрещать эксплуатацию авто с неисправностями

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предлагают расширить полномочия ГИБДД в вопросах запрета эксплуатации машин с неисправными дисками или фарами. Об этом сообщила ТАСС в пятницу пресс-служба ОНФ.

"ОНФ просит рассмотреть возможность наделить ГИБДД полномочиями по оперативному контролю состояния транспорта, предоставив ей дополнительные полномочия по запрету эксплуатации неисправных автомобилей (при выявлении дефектов шин и дисков, световых приборов, конструктивных изменениях)", - говорится в сообщении.

По словам руководителя рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петра Шкуматова основными неисправностями, которые приводят к авариям, являются проблемы с шинами и дисками, "но их фактически не проверяют на техосмотре". "В существующем виде технический осмотр не позволяет выявить потенциально опасные транспортные средства, оказывая серьезную финансовую нагрузку на 50 млн российских автомобилистов и порождая коррупцию", - приводятся в сообщении слова Шкуматова.

Он пояснил, что поломка автомобиля может произойти в любой момент, а выявить опасную неисправность и запретить эксплуатацию неисправного автомобиля может только инспектор ГИБДД.

"ОНФ предлагает изменить систему технического осмотра транспорта. Правительству рекомендуется рассмотреть возможность установления добровольного характера прохождения техосмотра для легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам и используемых в личных целях, и разрешить оформление полиса ОСАГО без диагностической карты. При этом автовладельцам (физическим лицам) нужно предоставить выбор: проходить техосмотр или заплатить повышающий коэффициент за полис ОСАГО", - подчеркнули в пресс-службе.