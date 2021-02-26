В Еврейской автономной области с 1 марта отменят ограничения на работу баров и ресторанов

ТАСС, 26 февраля. Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн в пятницу подписал постановление об отмене с 1 марта ограничений на работу заведений общественного питания. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"В связи со снижением заболеваемости новой коронавирусной инфекцией губернатором ЕАО Ростиславом Гольдштейном принято решение снять ограничение на работу кафе и ресторанов с 1 марта. Соответствующее постановление было подписано сегодня. Ранее заведения общепита работали до 23:00", - говорится в сообщении.

Масочный режим в регионе и запрет на проведение личных приемов в правительстве автономии продлен до 1 апреля. До 29 марта продлены меры по режиму самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, сахарным диабетом.

С начала пандемии коронавирус выявлен у 4 317 жителей ЕАО. Из них выздоровели 4 106, умерли 119 человек. Коечный фонд для пациентов с ковидом - 88 коек - занят на 22,7%. Первый компонент вакцины от коронавируса получили 4 506 жителей автономии, из них 1806 уже завершили второй этап вакцинации.