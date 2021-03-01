Что изменится в жизни россиян с марта 2021 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в марте 2021 года и коснутся многих россиян.

Усиление защиты персональных данных

Вступают в силу новые правила обработки персональных данных граждан. Теперь, согласно закону от 30 декабря 2020 года №519-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О персональных данных", не допускается получение согласия на распространение персональных данных граждан "по умолчанию", без специального согласия граждан.

При заполнении согласия человек сам будет решать, какую личную информацию — фамилию и имя, адрес, телефон — можно использовать публично, а какую нет. Раньше он давал согласие на обработку своих персональных данных, просто поставив галочку рядом с пунктом "разрешаю". Кроме того, теперь операторы обязаны будут удалять персональные данные по первому запросу пользователей.

Также закон обязывает всех лиц, осуществлявших обработку данных гражданина, "предоставить доказательства законности их последующего распространения или иной обработки" в случае, если такие данные оказались в открытом доступе вследствие правонарушения или обстоятельств непреодолимой силы.

Уголовная ответственность для физлиц-иноагентов

С 1 марта вводится уголовная ответственность для физических лиц-иноагентов, не подавших заявление об их включении в реестр таких агентов. Также вводится наказание вплоть до пяти лет лишения свободы за злостное уклонение от предоставления документов, необходимых для включения в реестр НКО-иноагентов, и за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента.

Об этом говорится в Федеральном законе от 30 декабря 2020 года №525-ФЗ "О внесении изменения в статью 3301 Уголовного кодекса Российской Федерации". Законом также предусмотрено уголовное наказание физических лиц-иноагентов, которые собирают данные о национальной безопасности страны.

Распространение информации о физлице-иноагенте, а также производимых им материалов без соответствующей маркировки влечет за собой штраф для физических лиц от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Во всех случаях допускается конфискация предмета административного правонарушения.

Изменение правил выдачи пособия на ребенка

1 марта, согласно Федеральному закону от 27 октября 2020 года №345-ФЗ, истекает срок автоматического начисления ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет семьям с низким доходом. Речь идет о выплатах, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов.

Теперь получатели вновь обязаны подавать заявление, а также извещать уполномоченные региональные органы и Пенсионный фонд о смене места жительства (пребывания), а также обстоятельствах, влекущих прекращение таких выплат.

В школах появятся советники директора по воспитанию

С 1 марта в десяти пилотных регионах страны в штатное расписание школ будет введена должность советника директора по воспитанию и работе с детскими объединениями. В задачи советника будет входить решение вопросов, связанных с организацией воспитательной работы в школах. Кандидатов на должность планируется отобрать через открытый конкурс "Навигаторы детства", который проводят Минпросвещения и Российское движение школьников.

Детей-безбилетников запретят высаживать из транспорта

Теперь законом запрещено высаживать из общественного транспорта не оплативших проезд пассажиров моложе 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых. Необходимые изменения вносятся в устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта.

Появится новый дорожный знак

С 1 марта на российских дорогах появится новый дорожный знак "Фотовидеофиксация", который обозначает камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения. Его установят на трассах вне поселений в 150–300 м от начала снимаемого участка дороги и на въезде в населенные пункты. При необходимости знак будут использовать вместе со знаками, указывающими расстояние до опасного участка или определенного объекта.

Новые правила содержания многоэтажек и дворов

С 1 марта начинают действовать новые санитарно-эпидемиологические правила, которые изменят, в частности, требования к качеству питьевой воды, площадкам для накопления отходов, содержанию зданий и помещений. Это в первую очередь касается многоквартирных жилых домов. Об этом говорится в Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3.

Так, территории жилых домов должны быть хорошо освещены, благоустроены, оборудованы проездами и тротуарами с твердым покрытием, их должны ежедневно убирать. Новые санитарные правила запрещают мойку автомобилей, проверку тормозов и настройку звуковых сигналов на придомовой территории. Не допускается также разгрузка или погрузка товаров и материалов в магазины и офисы, расположенные в многоквартирных домах, со стороны входов в подъезды.

Управляющая компания теперь должна не реже одного раза в месяц чистить, мыть и дезинфицировать мусоропровод. Также установлены новые требования к качеству питьевой воды, воздуха, к обращению с отходами.

Повышение штрафов за неповиновение силовикам

Увеличиваются штрафы за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств, в том числе на митингах, и за нарушение порядка финансирования публичных акций.

Штрафы для граждан за повторное неповиновение законному распоряжению или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны и ФСИН на демонстрациях, митингах и других собраниях составят от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, либо предусмотрен арест до 30 суток или обязательные работы на срок до 200 часов. Ранее размер такого штрафа для граждан составлял 5 тыс. рублей. Для должностных лиц штрафы увеличены с 10–20 тыс. до 20–40 тыс. рублей, для юридических — с 50–100 тыс. до 70–200 тыс. рублей.

Повышаются штрафы за неповиновение полиции, военнослужащим, сотрудникам уголовно-исполнительной системы или Росгвардии не только на митингах, но и в целом. За однократное такое нарушение штраф для граждан составит от 2 тыс. до 4 тыс. рублей (ранее от 500 рублей до 1 тыс. рублей) либо может быть наложен административный арест на срок до 15 суток. Кроме того, вводится новый вид наказания — обязательные работы на срок до 120 часов.

Расширение действия карты "Мир"

С 1 марта до 30 июня 2021 года продавцы и владельцы агрегаторов с выручкой, превышающей 30 млн рублей за предшествующий календарный год, должны будут обеспечить возможность принимать к оплате карту "Мир". 1 июля 2021 года это предстоит сделать организациям и индивидуальным предпринимателям с годовой выручкой свыше 20 млн рублей.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин отмечал, что "поэтапное снижение порога выручки... значительно увеличит количество продавцов и агрегаторов, обязанных принимать к оплате карты "Мир".

Внесение полного стажа в электронные трудовые

Каждый гражданин сможет обратиться в Пенсионный фонд, чтобы в его индивидуальный лицевой счет включили сведения о его трудовом стаже из бумажной трудовой книжки за период работы до 1 января 2020 года.

Внесение дополнительной информации даст более высокий уровень сохранности данных о трудовой деятельности в сравнении с бумажным документом, а также упростит представление данных о трудовом стаже при трудоустройстве. Электронные трудовые книжки были введены в России с 1 января 2020 года. С 2021 года для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, будут вестись трудовые книжки только в электронном виде.

Действующий порядок техосмотра автомобилей продлили

Действие диагностических карт, необходимых автомобилистам для приобретения полиса ОСАГО, с 1 марта будет продлено на семь месяцев: до 1 октября 2021 года. Решение о продлении действующей системы техосмотра премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал 25 февраля. Новая система предполагает введение электронных диагностических карт, фотофиксацию, а также запуск других процедур, которые влияют на работу профильного бизнеса.