Попова заявила, что Россия лучше других стран проходит пандемию

По ее словам, в РФ последствия распространения новой коронавирусной инфекции преодолеваются "значительно лучше, чем в большинстве стран мира". "Это результат наших ученых и практиков", - сказала она на открытии в доме Российского исторического общества на выставке, посвященной вирусологии.

Глава Роспотребнадзора отметила, что создание в стране сразу трех вакцин от коронавируса является "невероятным результатом".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 112,6 млн человек, около 2,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 212 100 случаев заражения, выздоровели 3 767 664 человека, умерли 84 876. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.