{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Четверть миллиона москвичей проголосовали за памятник на Лубянке в первые сутки опроса

Голосование продлится до 5 марта

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Почти 250 тыс. жителей Москвы приняли участие в голосовании об установке памятника на Лубянской площади за первые 24 часа проведения опроса. Данные опубликованы на интернет-странице опроса.

Так, на вопрос "кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?" 52% участников голосования ответили, что Александру Невскому, 48% проголосовавших ответили, что на площади следует поставить памятник Феликсу Дзержинскому.

Голосование началось на портале "Активный гражданин" 25 февраля в 10:00. К 10:05 пятницы в нем приняли участие 248 686 человек.

Теги
Россия
В колониях и СИЗО началась вакцинация заключенных и сотрудников от коронавируса
В настоящее время прививочные мероприятия проводятся в 33 территориальных органах ФСИН
Читать полностью