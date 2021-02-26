Четверть миллиона москвичей проголосовали за памятник на Лубянке в первые сутки опроса

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Почти 250 тыс. жителей Москвы приняли участие в голосовании об установке памятника на Лубянской площади за первые 24 часа проведения опроса. Данные опубликованы на интернет-странице опроса.

Так, на вопрос "кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?" 52% участников голосования ответили, что Александру Невскому, 48% проголосовавших ответили, что на площади следует поставить памятник Феликсу Дзержинскому.

Голосование началось на портале "Активный гражданин" 25 февраля в 10:00. К 10:05 пятницы в нем приняли участие 248 686 человек.