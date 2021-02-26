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Нарышкин заявил, что привился от коронавируса

После двух прививок директор Службы внешней разведки РФ, по его словам, чувствует себя хорошо

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что вакцинировался от коронавируса и чувствует себя хорошо.

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"Я сделал две прививки вакцины "Спутник V". И после первой, и после второй продолжаю чувствовать себя хорошо, очень бодро и комфортно", - сказал он во время открытия выставки о российских достижениях в области разработки вакцин и эпидемиологии в Доме Российского исторического общества (РИО).

Нарышкин выразил уверенность в надежности других отечественных вакцин от коронавируса. "Какую бы из вакцин россияне ни выбрали, этот выбор будет точным", - отметил он.

Выставка в доме РИО позволяет получить представление о традициях отечественной эпидемиологии и ведущей роли в борьбе с глобальными пандемиями XX-XXI веков. Инициаторами открытия выставки выступили Российское историческое общество, фонд "История Отечества", Российский фонд прямых инвестиций и Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова.

Теги
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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