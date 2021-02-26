Азербайджан подписал контракт на 4 млн доз вакцины CoronaVac

БАКУ, 26 февраля. /ТАСС/. Азербайджан подписал контракт на поставку 4 млн доз китайской вакцины от коронавируса CoronaVac. Об этом заявил в пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью иностранным СМИ, отвечая на вопрос ТАСС.

"Что касается вакцины CoronaVac, то 4 млн доз законтрактованы, и уже ежедневно мне докладывают, что порядка 15-20 тыс. граждан вакцинируются", - сказал он.

Президент республики указал на то, что Азербайджан с самого начала подключился к международной программе COVAX, по которой страна должна была получить также вакцины AstraZeneca, Moderna и Pfizer. "Также с российской стороной у нас с самых первых дней были подписаны документы по поставке вакцины AstraZeneca в Азербайджан, поскольку российские компании являются дистрибьютерами этой вакцины на постсоветском пространства, а также по поставке вакцины "Спутник V". Пока эти вакцины нам не поступили", - добавил он.

По словам Алиева, Азербайджан намерен использовать все возможности в области вакцинации.