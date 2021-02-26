Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 0,89

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу понизился до 0,89. В Москве показатель опустился до 0,77, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Во всех десяти регионах страны с наибольшим количеством заразившихся показатель остался ниже единицы. В Красноярском крае и Иркутской области он составил 0,97, в Нижегородской - 0,96, в Ростовской - 0,94, в Воронежской - 0,91, в Санкт-Петербурге - 0,89, в Свердловской области - 0,88, в Архангельской - 0,86. В Подмосковье коэффициент продолжил снижение, опустившись с 0,99 до 0,85.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.