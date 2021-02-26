РФПИ: доверие к "Спутнику V" пытаются подорвать, поскольку это одна из лучших вакцин

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Противники России пытаются подорвать доверие к вакцине от коронавируса "Спутник V", так как боятся ее превосходства. Об этом заявил в пятницу глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"У нас одни из самых лучших вакцин в мире, это большой подвиг российских ученых, надо этим гордиться. Многие враги России пытаются подорвать доверие к России. Но мы понимаем, что причина, почему они так много усилий тратят на подрыв доверия к российской вакцине, - потому что она одна из самых лучших в мире, и они просто боятся ее", - сказал он на открытии выставки, посвященной истории российского лидерства в области вирусологии, на площадке Российского исторического общества.

"Спутник V" входит в первую тройку вакцин от коронавируса по количеству стран, где применение препарата разрешено государственными регуляторами. На данный момент она зарегистрирована в 37 странах мира, где живут в общей сложности более 1,1 млрд человек.