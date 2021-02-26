В колониях и СИЗО началась вакцинация заключенных и сотрудников от коронавируса

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса началась в российских колониях и следственных изоляторах. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе ФСИН.

"В учреждениях уголовно-исполнительной системы началась вакцинация против новой коронавирусной инфекции. В настоящее время прививочные мероприятия проводятся в 33 территориальных органах ФСИН России. На сегодняшний день среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС, вакцинировано 3 690 человек. Среди сотрудников ФСИН - 6 308", - сообщили в ведомстве.

Во ФСИН подчеркнули, что вакцинация является добровольной и состоит из двух этапов с временным промежутком в три недели.

Перед прививкой каждый человек проходит осмотр врача для выявления противопоказаний. "Вакцинация сотрудников осуществляется в филиалах медико-санитарных частей ФСИН России, на базе прививочных пунктов государственных и муниципальных учреждений здравоохранения субъектов РФ по месту регистрации и в медсанчасти МВД России. "В приоритетном порядке эту процедуру проходят медицинские и педагогические работники учреждений уголовно-исполнительной системы, а также те сотрудники, которые непосредственно работают с осужденными", - рассказали во ФСИН.

Вакцинация подозреваемых, обвиняемых и осужденных осуществляется в филиалах медико-санитарных частей ФСИН России, а также силами выездных бригад государственных и муниципальных учреждений здравоохранения субъектов РФ.