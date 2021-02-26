Более 250 тыс. пациентов с редкими заболеваниями обеспечиваются лекарствами в РФ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Более 250 тыс. пациентов в России с редкими заболеваниями обеспечиваются необходимыми лекарственными препаратами в рамках программы высокозатратных нозологий. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в пятницу.

"В настоящее время с помощью программы высокозатратных нозологий обеспечиваются препаратами более 250 тыс. больных. Объем финансового обеспечения составляет более 64 млрд рублей", - сказал министр на III Орфанном форуме.

Министр отметил, что редкие орфанные заболеваниями - особая забота государства, в последние годы им уделяется все больше внимания. В частности, он напомнил, что в ноябре 2021 года исполнится 10 лет с момента вступления в силу закона "Об основах охраны здоровья граждан РФ", в котором впервые законодательно введено понятие об орфанных заболеваниях, а также установлены полномочия субъектов РФ по обеспечению данных пациентов лекарствами и продуктами лечебного питания.

"С тех пор проведена огромная работа по улучшению обеспечения больных орфанными заболеваниями лекарственными препаратными в соответствии с постановлением правительства <...>, которое определяет перечень из 24 орфанных заболеваний, имеющих патогенетическое лечение. <...> Позже 7 заболеваний из этого списка были переведены на федеральный уровень финансирования", - пояснил Мурашко.