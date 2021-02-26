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Пандемия COVID-19

Испания продлила ограничения на въезд до 31 марта

Речь идет о гражданах государств, которые не входят в состав Евросоюза или Шенгенской зоны

МАДРИД, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Испании одобрили продление временных ограничений на несущественные поездки в королевство до 31 марта текущего года из-за эпидемической ситуации. Об этом говорится в документе, опубликованном в пятницу в официальном правительственном вестнике.

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Речь идет о гражданах государств, которые не входят в состав Евросоюза или Шенгенской зоны. В указе властей Испании говорится, что продление ограничений обусловлено "кризисом в области здравоохранения, вызванным COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание - прим. ТАСС)". Кроме того, правительство королевства решило продлить до 16 марта обеспечение контроля на сухопутной границе с Португалией.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 3,18 млн случаев заражения, свыше 68,8 тыс. пациентов умерли. В конце октября правительство Испании вновь ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого продлено до мая текущего года. 27 декабря в королевстве началась вакцинация населения.

Теги
ИспанияПандемия COVID-19
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